Árbitro agredido por jogador em partida de futsal comenta caso: ‘Nunca imaginei passar por uma situação como essa’

O árbitro de futsal que foi agredido durante um jogo registrou a ocorrência na polícia nesta segunda-feira (11). Jean Carlo Vieira, de 40 anos, também recebeu atendimento médico e passou por exame de corpo de delito no IML. O árbitro expulsou um jogador após fazer uma falta no goleiro. Irritado, o jogador deu um soco nas costas do árbitro, que caiu e bateu a cabeça no chão. O caso aconteceu em Aparecida de Goiânia. Jean Carlo comentou o caso: “Desde 2010 eu exerço a função de árbitro. Eu nunca imaginei passar por uma situação tão constrangedora como essa”.