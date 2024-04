Assaltante invade clínica e é rendido por médico O profissional deu um mata-leão no bandido

Um médico virou herói por um motivo inusitado. Ele conseguiu render um assaltante que invadiu uma clínica. O profissional deu um golpe mata-leão no bandido. Segundo o médico, havia uma gestante de alto risco no consultório no momento da invasão.