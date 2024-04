Assassino de Marielle negocia delação e aponta mandante do crime

Alto contraste

O assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes pode estar perto de um desfecho, com a identificação do mandante do crime. O Superior Tribunal de Justiça avalia se vai homologar a delação premiada do ex-policial Ronnie Lessa, acusado de ser o autor dos disparos que provocaram as mortes. O nome de um conselheiro do Tribunal de Contas do estado foi apontado por Lessa como um dos mandantes.