Ator Rafael Cardoso diz que estava sob efeito de remédio ao agredir gerente de restaurante

O ator Rafael Cardoso pediu desculpas e disse que estava sob efeito de um remédio ao agredir um gerente de restaurante no Rio de Janeiro. O artista declarou que vai se afastar das redes sociais para priorizar um tratamento de saúde. Em nota, a assessoria de Rafael Cardoso, de 38 anos, disse que o ator está profundamente arrependido e que elei rá responder pelas consequências do episódio. Nas imagens da agressão, é possível ver o ator na frente de um restaurante que fica em uma área nobre. O ator parece agitado Ele pediu para conhecer o gerente do local. Depois agrediu o homem com um soco na nuca e o perseguiu pela rua. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.