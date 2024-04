Atriz Letícia Birkheuer acusa ex-marido de agressão física e psicológica Ela contou que algumas agressões aconteceram na frente do filho do casal

A atriz Letícia Birkheuer usou as redes sociais para denunciar o ex-marido, o empresário Alexandre Furmanovich, por agressão. A atriz diz que foi agredida durante o casamento e, mais de 10 anos após estar separada foi ameaçada gravemente em um restaurante, na frente do filho do casal. A atriz também disse que foi agredida psicologicamente e ameaçada.