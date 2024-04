Alto contraste

A queda de um avião de pequeno porte na quinta-feira (25) matou um empresário do ramo farmacêutico e um advogado em São Paulo. Os corpos dos amigos devem ser enterrados nas próximas horas. As autoridades já iniciaram as investigações para determinar a causa da queda da aeronave.