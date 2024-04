Bandido rouba carro de luxo, troca tiros com a polícia e morre O dono do veículo é um empresário e voltou, recentemente, dos Estados Unidos

Um suspeito morreu após roubar um carro de luxo e atirar em policiais militares na zona norte de São Paulo. O dono do veículo é um empresário e voltou, recentemente, dos Estados Unidos. Ele estava saindo da casa da namorada com a sogra no momento em que foi abordado. A vítima também teve o relógio, avaliado em R$ 30 mil, levado pelo criminoso.