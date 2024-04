Bandidos roubam moto no Rio e deixam vítima no meio da rua Criminosos ainda pegaram pertences de casal antes de fugir

Um pedestre registrou o momento em que criminosos armados roubaram a moto de um casal em uma avenida movimentada do Rio de Janeiro. O vídeo mostra que a ação foi rápida. Enquanto as vítimas desciam da moto, o bandido armado já seguiu revistando o casal e pegando pertences pessoais. É possível ver o momento que ele guarda a arma na cintura. Após o roubo, eles fizeram uma manobra ilegal, passaram pelas vítimas do outro lado e fugiram em alta velocidade.