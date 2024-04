Buscas por fugitivos de presídio em Mossoró (RN) entram no oitavo dia Os responsáveis pelas áreas de inteligência da penitenciária foram afastados do cargo de chefia

As buscas pelos dois fugitivos de um presídio de segurança máxima em Mossoró (RN) entram no oitavo dia nesta quarta-feira (21). Os responsáveis pelas áreas de inteligência da penitenciária foram afastados do cargo de chefia. Segundo a decisão da corregedoria, eles vão permanecer fora das funções até a conclusão das investigações da fuga.