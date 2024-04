Carro capota durante perseguição na zona leste da capital paulista Um casal que não tinha nada a ver com o crime estava no veículo que capotou

Um arrastão seguido de perseguição terminou com um acidente grave na zona leste de São Paulo. Um carro roubado onde os bandidos estavam bateu violentamente no veículo de um casal, que capotou. O veículo foi roubado em Mauá, na Grande São Paulo, e era usado para cometer crimes em SP. Segundo testemunhas, ao menos três criminosos estavam fazendo arrastões no bairro da Mooca, na zona leste. Uma das vítimas passou para a polícia a localização do celular roubado e a polícia foi atrás do trio. Durante a perseguição, eles provocaram o acidente. Depois disso, eles ainda entraram em uma obra, abandonaram o automóvel e tentaram fugir a pé. Dois foram presos em flagrante e um conseguiu escapar.