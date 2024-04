Alto contraste

Uma mulher desapareceu após deixar os filhos na casa de uma amiga na zona leste de São Paulo. A polícia encontrou o carro dela carbonizado na Via Parque, próximo ao parque ecológico do Tietê, também na zona leste. O veículo foi localizado sem sinais de violência ou manchas de sangue, mas com a placa retirada e deixada ao lado do automóvel.