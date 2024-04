Alto contraste

Um casal morreu atropelado na zona leste de São Paulo. Os dois foram atingidos pelo carro no momento em que chegavam em casa. O motorista fugiu sem prestar socorro. O cachorro do casal aguardava perto do acidente, como se os tutores fossem voltar.