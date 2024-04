Casal tem celular roubado e bandidos fazem transferências e compras

Alto contraste

A vida de um casal virou de cabeça para baixo após eles serem roubados no trânsito de São Paulo. O ladrão e mais um comparsa, que estava de carro dando cobertura ao criminoso, conseguiram acessar as contas bancárias do casal. Os bandidos fizeram diversas transferências bancárias, via Pix, e compras no cartão de crédito. O prejuízo estimado é de R$ 60 mil.