Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um cliente diz ter sido vítima do golpe boa noite, Cinderela em um cassino de São Paulo e acordou com sua conta bancária zerada. Esse tipo de estabelecimento é ilegal no Brasil. O local é o mesmo onde o jogador Gabigol foi flagrado no auge da pandemia, em 2021.