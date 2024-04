Cliente reclama de comida e vai para cima de funcionários de padaria em SP Briga maior foi com a gerente, que agarrou o cabelo da mulher e a jogou no chão

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Uma cliente de uma padaria do Brás levantou da mesa e foi para cima de um funcionário. outros trabalhadores tentaram intervir, mas a discussão continuou. A cliente, após acertar a conta, foi confrontar a gerente, que revidou, agarrou no cabelo dela e a jogou no chão.