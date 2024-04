Cobras invadem postos de saúde e praias de Mongaguá (SP) Suspeita é de que fortes chuvas tenham atraído esses animais para a cidade do litoral paulista

Susto e medo em cidade do litoral de São Paulo. Moradores e banhistas têm dado de cara com cobras depois das fortes chuvas que atingiram Mongaguá. Uma serpente invadiu até um posto de saúde e foi morta com "muletadas" por um paciente. Animais também foram flagrados na areia da praia.