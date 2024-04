Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um comerciante morreu após uma briga com um cliente em SP. Segundo as investigações, o que motivou a fúria do assassino foi ter um pedido negado sobre a venda de um maço de cigarros. O homem teria voltado para casa, pegou uma espingarda, perseguiu o comerciante e o matou.