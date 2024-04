Condenado por estupro, Robinho teria participado de churrasco no centro de treinamento do Santos Clube confirma que ex-jogador esteve no local, mas não participou da confraternização

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Condenado prisão por um estupro na Itália, o ex-jogador Robinho teria participado de um churrasco no centro de treinamento do Santos na terça-feira (27). Em nota, o clube disse que o ex-atleta esteve no local para acompanhar seu filho, que joga nas categorias de base do time, e apenas cumprimentou participantes da confraternização.