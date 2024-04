Corinthians perde a para o Santos e acumula cinco derrotas seguidas São Paulo fez 3 a 0 no Água Santa mesmo jogando com reservas

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Corinthians perdeu por 1 a 0 para o Santos, na quarta-feira (7) e acumulou a quinta derrota seguida no Campeonato Paulista. Em outra partida, o São Paulo fez 3 a 0 no Água Santa mesmo jogando com reservas.