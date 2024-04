Coronel da Polícia Militar é baleado durante assalto no Rio de Janeiro João Jacques Busnello ficou conhecido numa ação com reféns em 2009, quando matou um assaltante e conseguiu libertar uma comerciante

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O coronel da Polícia Militar João Jacques Busnello foi baleado durante um assalto no Rio de Janeiro. Ele estava em uma moto quando foi rendido por criminosos que estavam em um veículo do mesmo tipo. Ele levou dois tiros no peito, foi socorrido e levado para um hospital particular. O agente já atuou como atirador de elite e ficou conhecido numa ação com reféns em 2009, quando matou um assaltante e conseguiu libertar uma comerciante. O policiamento foi reforçado na região onde aconteceu o assalto, mas até agora ninguém foi preso.