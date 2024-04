Drones com sensor de calor ajudam polícia a caçar fugitivos Tecnologia é usada na busca por criminosos que escaparam de presídio federal em Mossoró (RN)

Drones com sensores de calor foram mobilizados para ajudar nas buscas pelos criminosos que fugiram do presídio de segurança máxima, de Mossoró (RN). Essa nova tecnologia vem para auxiliar a polícia na caça por fugitivos e na procura por desaparecidos. A guarda municipal de uma cidade paulista já está usando o dispositivo, com resultados surpreendentes.