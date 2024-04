Empresário expulso de padaria é preso por fraudes com criptomoedas Homem agora suspeito de crime estaria usando a internet do estabelecimento sem consumir nada

Reviravolta no caso do homem que foi expulso de uma padaria em Barueri (SP) por usar a internet sem consumir nada. Esse empresário foi preso por suspeita de participar de um esquema de fraudes com criptomoedas.