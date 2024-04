Endereços de Robinho têm movimentação intensa após STJ determinar prisão de ex-jogador

Alto contraste

Robinho pode ser preso a qualquer momento. O Superior Tribunal de Justiça determinou que o ex-jogador do Santos, seleção brasileira e Milan, que foi condenado por estupro na Itália, deve cumprir pena no Brasil. Durante a madrugada, a movimentação foi grande em frente aos endereços ligados ao ex-jogador. Ele tem uma cobertura em um prédio de Santos e uma casa em um condomínio do Guarujá, cidade vizinha. Um oficial de justiça ou até mesmo policiais devem ir aos endereços cumprir a decisão do STJ. Nas últimas horas, o órgão determinou, por 9 votos a 2, a prisão imediata no Brasil. Há dois anos, Robinho foi condenado na Itália pelo estupro coletivo de uma mulher albanesa em uma boate de Milão. A defesa de Robinho afirmou que vai recorrer ao próprio Superior Tribunal de Justiça, e se precisar, ao Supremo Tribunal Federal. Existe um prazo de quinze dias para que isso aconteça. Por enquanto, cabe à Justiça Federal de Santos expedir o mandado de prisão contra Robinho.