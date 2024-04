Entenda a operação que atingiu Bolsonaro e aliados por tentativa de golpe Ex-presidente teve passaporte apreendido e presidente do PL foi preso por porte ilegal de armas

Entenda a operação que atingiu Jair Bolsonaro e aliados por tentativa de golpe do estado. O passaporte do ex-presidente foi apreendido e ele não pode deixar o país. Aliados dele foram presos, incluindo o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, por porte ilegal de arma. Também foi detido o ex-assessor de assuntos internacionais Filipe Martins.