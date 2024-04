Estudante diz que foi agredida pelo ex-namorado após tentar confortá-lo Mãe do rapaz se envolveu na história e também enviou ameaças à jovem

Uma estudante vive aterrorizada pelo ex-namorado, em São Paulo. Os dois tiveram um relacionamento que durou três anos, mas não estavam mais juntos. A pedido da mãe do ex que passaria por uma cirurgia, a jovem foi até a casa dele para confortá-lo. Mas, chegando lá, ele teve uma crise de ciúme, começou uma briga e bateu nela. Assustada, a jovem procurou a polícia. Mas, depois, passou a ser ameaçada pelo ex e pela mãe dele também.