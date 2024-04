Evento leva serviços sociais gratuitos a milhares de pessoas em São Paulo

Alto contraste

A "Corrida contra Fome", um evento beneficente em uma comunidade no Capão Redondo, na zona sul de São Paulo, reuniu milhares de pessoas. "O objetivo é oferecer tanto a ajuda material, física como uma palavra e uma ajuda espiritual", explicou Franklin de Lara, coordenador do evento. Os convidados ainda foram prestigiados com atrações musicais e teatrais. O evento contou também com tendas que ofereciam cabeleireiros, manicure e até terapia para casais.