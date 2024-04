Filho de desembargadora é preso novamente no interior de SP Breno Solon Borges foi flagrado em um veículo com licenciamento veículo e disse que não sabia que estava sendo procurado desde 2023

O filho de uma desembargadora foi preso na zona rural de Atibaia (SP). Em 2017, ele foi flagrado com drogas e armas de posse restrita, mas foi solto após apenas 3 meses e teria contado com a ajuda da mãe. Dessa vez, Breno Solon Borges foi flagrado em um veículo com licenciamento veículo e disse que não sabia que estava sendo procurado desde 2023.