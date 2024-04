Funcionário de condomínio é agredido após advertir morador sobre uso inadequado de trajes de banho Agressor e a mulher estariam contrariando as regras internas do local

O morador de um condomínio de Praia Grande (SP) agrediu um funcionário identificado como Púbio Bispo após ser advertido por andar pela área social com trajes de banho, o que não é permitido pelas regras internas. EM nota, a administração do edifício afirmou que prestou apoio ao faxineiro, que não compactua com nenhuma ação de violência e está empenhado na apuração dos fatos.