Golpista finge ser Fabio Jr. e tira R$ 2.500 de diarista Mulher realmente achou que estava conversando virtualmente com o cantor

Criminosos estão se passando celebridades para tirar dinheiro das pessoas. Os golpistas conseguem a confiança da vítima até conseguir o que querem. Foi o que aconteceu com a uma fã do cantor Fabio Jr. A diarista conversou com o golpista achando que ele era o Fábio Junior e chegou a mandar mais de R$ 2.500 para o criminoso.