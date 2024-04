Alto contraste

Novo golpe na praça! Falsários entraram em contato com comerciantes e pediram dinheiro para aumentar a visibilidade das empresas nos mapas via satélite na internet. As vítimas acreditaram, transferiram dinheiro e ficaram no prejuízo.