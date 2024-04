Homem com faca é flagrado pela equipe da RECORD no centro de São Paulo A repórter estava esperando para entrar ao vivo, quando o flagrante aconteceu

Esperando para entrar ao vivo no Balanço Geral Manhã, a equipe da repórter Mônica Simões flagrou um homem com uma faca circulando pelo centro de São Paulo. A equipe ficou assustada com o flagrante e decidiu sair do local.