Homem é morto pelo namorado da ex-mulher ao tentar proteger filhos de agressão

Um homem que foi buscar os filhos a pedido da ex-esposa foi morto pelo atual namorado dela, no interior de São Paulo. Ela disse que tinha sido agredida pelo atual namorado e queria proteger os filhos de um possível ataque do homem. O suspeito ainda gravou um vídeo para o patrão dele contando o que havia feito e dizendo que não poderia trabalhar no dia seguinte.