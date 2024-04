Idosa cai no golpe do falso presente e perde R$ 5.000 Ela receberia flores por mais um ano de vida, mas teria de pagar uma taxa; ao passar o cartão na maquininha, teve os dados clonados

Uma idosa teve todo o dinheiro furtado após cair no golpe do falso presente de aniversário em São Paulo. Um homem fingiu ser entregador e bateu na porta da vítima dizendo que daria flores a ela em comemoração a mais um ano de vida. Mas, no momento em que ela passou o cartão para pagar a taxa, teve os dados clonados. O prejuízo foi de mais de R$ 5.000.