Idosa que vivia solitária reencontra a família após reportagem do Balanço Geral Um sobrinho está vindo de Alagoas para encontrar Benedita Maria Damasceno, de 92 anos

Um sobrinho vai viajar de Alagoas para São Paulo para encontrar Benedita Maria Damasceno, de 92 anos. A idosa vivia sozinha e com dificuldades desde a morte do marido e não tinha notícias dos parentes. Foram vizinhos que acionaram a reportagem do Balanço Geral para tentar ajudá-la.