Influenciadora é atacada e ameaçada durante assalto em São Paulo Gyselle Soares participou do reality show A Grande Conquista, da RECORD

A influenciadora Gyselle Soares, que participou do reality show A Grande Conquista, da RECORD foi atacada e ameaçada de morte por um criminoso, em São Paulo. A atriz parou com o carro no semáforo e foi atacada violentamente.