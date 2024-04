Alto contraste

Uma mulher resolveu colocar redes de proteção no apartamento onde morava de alugue e gastou R$ 1500. Ao resolver deixar o imóvel, ela solicitou que o proprietário a reembolsasse pela benfeitoria. Com a negativa, a inquilina rasgou as redes antes de ir embora. Ela está certa? Atitude gerou debate no Balanço Geral Manhã.