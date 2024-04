Irmãos denunciam erro na conta, mas têm energia cortada várias vezes

Alto contraste

Dois irmãos estão vivendo um enorme drama. Eles denunciam que tudo começou quando eles se mudaram para uma nova casa e as contas de luz subiram muito. Só uma foi um valor de quase mil reais. Os funcionários estiveram no local e identificaram que o problema era o relógio. Só que, mesmo após trocá-lo, a empresa continua cobrando as contas com esses preços elevados. Como os moradores não pagam, a energia é cortada. Já foram vários cortes e a dívida já está em R$ 16 mil.