Jornalista é baleado e morto por policial após briga de trânsito Segundo os familiares, a vítima foi atingida ao tentar impedir a fuga do agente depois de ter o carro batido

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um jornalista foi morto por um policial aposentado após uma briga de trânsito em Poá, na Grande São Paulo. Segundo os familiares da vítima, Diego Cardoso, de 34 anos, ele foi baleado depois de tentar impedir a fuga do agente após ter o carro batido. Ainda de acordo com a família, o homem queria fugir do local sem pagar prejuízos. O suspeito prestou depoimento em uma delegacia e informou que atirou porque foi agredido por Diego e mais três pessoas. O delegado entendeu que o homem agiu em legítima defesa e o liberou. A versão é contestada pela família.