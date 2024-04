Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um jovem não identificado recorreu a uma estratégia inusitada para não ter seus dados pessoais e aplicativo de banco invadidos por bandidos que roubaram seu celular no bairro da Freguesia do Ó, em São Paulo. Ele começou a tossir quando os criminosos pediram a senha do aparelho. A tática deu certo e os bandidos foram embora.