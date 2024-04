Ladrões escalam grade de prédio e invadem o mesmo escritório duas vezes na capital paulista Os roubos aconteceram na avenida Ipiranga, no centro de São Paulo

Um escritório foi invadido e saqueado duas vezes em 24 horas. Os roubos aconteceram na avenida Ipiranga, no centro de São Paulo. Os ladrões entraram escalando a grade do prédio. Agora, a polícia quer descobrir quem é o “homem-aranha do mal”.