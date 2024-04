Mais um aliado de Marcola é assassinado após início de guerra interna no PCC

Alto contraste

Apontado como líder do tráfico na Baixada Santista, Cristiano Lopes Costa, conhecido como Meia Folha, foi assassinado foi assassinado com vários tiros em frente a uma lanchonete em Guarujá. Esse é mais um capítulo na guerra interna no Primeiro Comando da Capital (PCC), principal facção criminosa de São Paulo. O conflito opõe Willians Herbas Camacho, o Marcola, chefe da organização com três antigos aliados conhecidos como Tiriça, Andinho e Vida Loka. O ex-vereador do Guarujá Geraldo Soares também ficou ferido após os tiros que mataram Meia Folha.