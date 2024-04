Mascote de escritório desaparece após levar susto e fugir em SP

Alto contraste

Os funcionários de um escritório de contabilidade de São Paulo estão aflitos após o integrante mais querido da equipe desaparecer. É o Willi, um cãozinho que virou mascote da empresa. Durante uma noite ele se assustou e acabou pulando o muro, caiu no telhado, quebrou a telha e foi parar dentro do quarto do vizinho. O homem ficou espantado e colocou o cachorrinho para fora. Depois desse dia, o animal nunca mais foi visto.