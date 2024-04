Melhor Idade em Ação: Idoso de 81 anos corre todos os dias na praia e tem disposição de sobra

Alto contraste

Imagine chegar aos 81 anos com muita energia, disposição e sem dores. Um homem que mora no litoral paulista é a prova viva de que dá para ter saúde e força na terceira idade. Marcos Requejo acorda cedo todos os dias, toma café da manhã e se prepara para se exercitar. Ele faz flexões, sobe e desce escada várias vezes e ainda fecha com uma corrida na praia. Segundo o idoso, a meta é chegar aos 110 anos com o mesmo estilo de vida.