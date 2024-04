Menino de 2 anos fica trancado por uma hora dentro de carro

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Ícaro, de apenas 2 anos, ficou trancado dentro do carro por uma hora em Santo André (SP). A bolsa da mãe com as chaves de casa também estava no veículo. A mãe, Rafaela Vilar, que estava indo levar o garoto para a escola, ficou desesperada. Ela explicou que abriu a porta do passageiro, colocou as coisas e fechou, mas o carro acabou trancando. Policiais e chaveiro conseguiram abrir a porta e, depois de momentos tensos, finalmente veio o alívio.