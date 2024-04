Alto contraste

Novidade no caso do PM e da filha dele assassinados em frente a uma farmácia, em São Paulo. A polícia está fechando o cerco aos envolvidos no crime. Nas últimas horas, um adolescente, suspeito de dirigir o carro em que os criminosos fugiram, foi apreendido. Ele estava na casa da tia. Dois ainda estão foragidos.