Ministério da Saúde vai redistribuir vacinas de dengue que não foram utilizadas

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Com a explosão dos casos de dengue, as doses de vacina que não foram usadas serão redistribuídas. Terão prioridade municípios que decretaram situação de emergência. O Ministério da Saúde vai redistribuir as doses da vacina contra a dengue enviadas a 521 municípios selecionados pela pasta e que ainda não foram utilizadas. Segundo a pasta, o combate à dengue não se restringe à imunização e é fundamental, neste momento, evitar a proliferação do Aedes Aegypti, mosquito transmissor da doença. Isso é feito sobretudo através do controle dos locais com água parada, como caixas d´água e pneus velhos, que são focos de reprodução do vetor. O Brasil atingiu na quarta-feira (20) a marca de 1.937.651 casos prováveis de dengue em 2024, segundo o o mesmo Ministério da Saúde. O número representa um recorde, já que, em mais de 20 anos, o país não tinha tantos casos de dengue em um só ano. O estado de São Paulo adicionou mais nove novas mortes por dengue. De acordo com dados divulgados sobre as 100 mortes, 52 eram idosos com mais de 65 anos, 42 eram adultos entre 20 e 64 anos, três eram adolescentes com menos de 19 anos, um uma criança de cerca de 14 anos e 2 não tiveram a idade informada.