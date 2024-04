Miss perde título após organizadores descobrirem que ela é mãe

Alto contraste

Uma miss perdeu o título após organizadores do concurso de beleza descobrirem que ela tinha uma filha. Carla Cristina, de 20 anos, carregou a faixa de Miss Acre 2023 por mais de um ano antes de ser classificada. Segundo ela, o preparador não avisou que isso era uma regra. A modelo chegou a vender sopa para pagar uma taxa de R$ 5.000 e participar do evento, mas agora teve o sonho destruído. Ela entrou com um advogado em São Paulo e deve entrar na Justiça para recuperar o dinheiro investido e reverter a situação.