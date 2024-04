Moradora de rua ameaça vizinhos e até equipe da RECORD na zona leste de SP

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Moradores da Vila Nova York, na zona leste de São Paulo, estão incomodados com uma moradora de rua que fica tirando roupa em locais públicos e fazendo barulho na madrugada. A mulher se recusa a dizer o seu nome e não quer a ajuda de quem vive na região e também de assistentes sociais. Até a equipe do Balanço Geral Manhã foi hostilizada e ameaçada ao tentar manter contato com ela.