Moradores da região central de SP sofrem com novo apagão desde quinta (4)

Moradores da região central de São Paulo sofrem com novo apagão desde a noite de quinta-feira (4). A queda de energia ocorreu no encontro das ruas Miguel Carlos e Cantareira, próximo à avenida do Estado, na região do Mercadão Municipal, no centro histórico da capital paulista. Durante as primeiras horas desta sexta, técnicos da concessionária Enel estavam trabalhando para realizar reparos da rede subterrânea. Moradores e trabalhadores relataram que a queda na energia ocorreu por volta das 16hdesta quinta (4). A região já está há 12 horas com problemas. No início de sexta, apenas partes dos postes de iluminação estavam funcionando e diversos imóveis estavam totalmente apagados. O Mercadão Municipal, localizado próximo ao ponto de atuação da Enel, permanecia com a energia restabelecida apenas de forma parcial. Por volta das 5h desta sexta, parte da energia foi restabelecida. No entanto, ainda é possível flagrar oscilações na iluminação da região. Por meio de nota, a Enel informou que as equipes da companhia seguem realizando o trabalho na região para finalizar o problema. A previsão de conclusão é para o início desta manhã.