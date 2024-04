Moradores de Guaianases, em São Paulo, sofrem com a destruição provocada pelas chuvas O rio que corta o bairro acabou enchendo e provocou destroços

Moradores de Guaianases, na zona leste de São Paulo, estão desesperados com as chuvas. Um rio que corta o bairro acabou enchendo e trouxe muita destruição. Junto da água do rio, também veio muito lixo e os bueiros acabaram ficando entupidos.